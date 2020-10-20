Леонид Кравчук заявил, что амнистия на оккупированном Донбассе должна касаться тех людей, на чьих руках нет крови. Глава украинской делегации в ТКГ отметил, что полностью поддерживает позицию Владимира Зеленского.

Кравчук поддержал Владимира Зеленского, который 20 октября рассказал о своем видении амнистии во время выступления в Раде. Сделал это глава украинской делегации в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.

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По его словам, то, что говорил Зеленский – международная позиция, ему импонирует.

У меня точно такая же позиция. Те, у кого на руках нет крови, должны быть соответственно "очищены", а те, у кого есть кровь, должны отвечать – это совершенно нормально,

– отметил Кравчук.

Он также добавил, что этот вопрос нужно детально изучить. "Мы и горький опыт. Когда речь шла о декоммунизации, часто туда попадали люди, не имеющие никакого отношения к декоммунизации", – объяснил Кравчук. Он считает, что надо внимательно изучать каждого человека, потому что "это жизнь".