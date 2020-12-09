Первый украинский президент, а ныне – глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук снова засветился на российском телевидении. В видеовключении на "Россия24" он стал объяснять, почему на Донбассе нужен план "Б".

По просьбе российского ведущего объяснить необходимость плана "Б" для Донбасса Кравчук отметил, что "прорыва к миру там как не было, так и нет уже 6 лет", пишет 24 канал.

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Однако, по его словам, после встречи "нормандской четверки" в прошлом году в вопросе урегулирования конфликта удалось достичь положительных сдвигов.

Единственный документ, который принят важный – это достижение тишины. Но уже недавно ОРДЛО направило документ, одобренный российским представителем о том, что нужен новый план, так как этот не работает. Получается, что те решения, которые были приняты и те условия, на которые пошел президент России, не выполняются,

– сказал Кравчук.

Он также добавил, что Украина, в свою очередь, делает реальные шаги к миру на Донбассе.

"Если брать обмен удерживаемыми лицами, то Украина список подала, списка в ответ мы не имеем. Украина подала документ и приняла решение об открытии КПВВ, о разминировании. Но почему-то я такого не помню от России и ОРДЛО. Все решения, которые нужно принимать, они связывают с политическими вопросами ", – отметил Кравчук.

"Альтернативное мнение" в эфире дали высказать одному из главарей боевиков, но Кравчук отметил необходимость сосредоточиться на вопросах безопасности и гуманитарного характера, а политические вопросы, на которых настаивает российская сторона, будут решаться позже в зависимости от полномочий.

На вопрос о возможности прямых переговоров, Кравчук ответил:

Если мы будем говорить с гражданами Украины, если мы будем говорить с теми людьми, которые там живут, если там не будет наемников, если там не будет иностранных вооруженных отрядов, если там не будут стрелять и убивать, учитывая особенности этого региона, и выборы, и организацию власти, и гуманитарные вопросы, мы сядем, будем говорить и встречаться.

В то же время он подчеркнул, что главари боевиков, с которыми Россия предлагает Украине вести переговоры, подверженные другим силам, которые находятся снаружи. На уточнение, имеет ли он ввиду Россию, Кравчук отметил: "Безусловно".

Что известно о плане "Б" для Донбасса

Президент Владимир Зеленский в мае 2020 году вспоминал, что существует план "Б" для Донбасса. Однако применять его пока не имели намерений.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что неизвестно, когда власть сможет перейти к плану "Б".

По словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович, ключевое слово в новом плане – миротворцы.