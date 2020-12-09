В Украине пока нет "плана Б" по достижению мира на Донбассе. Над ним продолжает работать Рада национальной безопасности и обороны.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Обратите внимание Россия по-другому не понимает: Кравчук хочет давления для прогресса в переговорах

Решение СНБО будет предусматривать новые подходы к мирному урегулированию на Донбассе. Именно это, по мнению первого украинского президента, и является "планом Б".

Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. Во-вторых, это не вопрос ТКГ,

– отметил Кравчук.

Он пояснил, что Трехсторонняя контактная группа берет в работу то, что решается на уровне государства, а также нормандского формата.

"План Б" по Донбассу Рада национальной безопасности может принять уже в начале 2021 года, ранее заметил Кравчук.

"План Б" по Донбасса: что известно