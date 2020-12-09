Кравчук заявил, что Украина еще не имеет "плана Б" по Донбассу
В Украине пока нет "плана Б" по достижению мира на Донбассе. Над ним продолжает работать Рада национальной безопасности и обороны.
Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Решение СНБО будет предусматривать новые подходы к мирному урегулированию на Донбассе. Именно это, по мнению первого украинского президента, и является "планом Б".
Но обсуждать его я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают. Во-вторых, это не вопрос ТКГ,
– отметил Кравчук.
Он пояснил, что Трехсторонняя контактная группа берет в работу то, что решается на уровне государства, а также нормандского формата.
"План Б" по Донбассу Рада национальной безопасности может принять уже в начале 2021 года, ранее заметил Кравчук.
"План Б" по Донбасса: что известно
- Ровно год назад, 9 декабря 2020 года, в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".
- После своего возвращения из Франции Украинский президент отметил, что привезенные оттуда договоренности являются "планом А".
- Впрочем, если он не сработает, есть и "план Б", заверил Владимир Зеленский.
- О нем в последние недели часто упоминали в Офисе Президента. Однако содержание пока не обнародовали.
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