После 5 неудачных попыток: Кравчука вызвали на встречу с депутатами
Комитет Рады по вопросам организации государственной власти хочет пообщаться с Леонидом Кравчуком. Депутаты вызвали главы украинской делегации в ТКГиз-за "Плана действий по Донбассу".
Соответствующее предложение нардепа от "Голоса" Романа Лозинского поддержали только с шестой попытки. Об этом политик сообщил на своей фейсбук-странице.
Важно Почему Украина создала план по Донбассу и какие меры он включает
Народный избранник также пообещал впоследствии сообщить о дате встречи. Кроме этого, он заверил, что будет освещать ее публично.
Неудивительно, что для этого решения понадобилось более месяца времени с тех пор, когда мы с коллегами инициировали рассмотрение вопроса,
– отметил Лозинский.
Он подчеркнул, что депутаты, как и все украинцы, имеют право знать о том, как формируется позиция украинской делегации на переговорах. Это нужно, чтобы избежать опасных последствий.
"Позиция должна быть согласована с силовиками и органами госбезопасности, а также внутри Рады. Чтобы все должностные лица и госорганы выступали одной силой о агрессоре", – отметил депутат.
"План действий по Донбассу": что известно
- В ноябре украинская делегация в ТКГ представила "План действий по Донбассу". Он состоит из 5 основных пунктов.
- В частности, должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования с территории Украины в начале 2021 года.
- Россия должна прекратить выдавать российские паспорта на оккупированной территории, а Украина – восстановить контроль над своим участком российско-украинской границы.
- На Донбассе увеличится численность миссии ОБСЕ в 4 раза. И только после этого в ОРДЛО пройдут местные выборы.
- Россия уже заявила, что это противоречит Минским договоренностям.
- Однако Кравчук заверил, что Украина будет использовать международные рычаги для давления на Россию.
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