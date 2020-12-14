Комитет Рады по вопросам организации государственной власти хочет пообщаться с Леонидом Кравчуком. Депутаты вызвали главы украинской делегации в ТКГиз-за "Плана действий по Донбассу".

Соответствующее предложение нардепа от "Голоса" Романа Лозинского поддержали только с шестой попытки. Об этом политик сообщил на своей фейсбук-странице.

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Народный избранник также пообещал впоследствии сообщить о дате встречи. Кроме этого, он заверил, что будет освещать ее публично.

Неудивительно, что для этого решения понадобилось более месяца времени с тех пор, когда мы с коллегами инициировали рассмотрение вопроса,

– отметил Лозинский.

Он подчеркнул, что депутаты, как и все украинцы, имеют право знать о том, как формируется позиция украинской делегации на переговорах. Это нужно, чтобы избежать опасных последствий.

"Позиция должна быть согласована с силовиками и органами госбезопасности, а также внутри Рады. Чтобы все должностные лица и госорганы выступали одной силой о агрессоре", – отметил депутат.

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