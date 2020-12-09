Кредит от ЕС: 100 миллионов евро отправят на ремонт дорог в Луганской области
На ремонт дорог в Луганской области направят 100 миллионов евро, выделенных из кредита ЕС. Всего планируют отремонтировать около 183 километров путей.
Куда направят деньги
Деньги предусмотрели для текущего и капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба"Укравтодора".
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- Наибольшее внимание уделят маршруту Н-26 Чугуев – Меловое, соединяющему Луганщину и Харьковщину. На него приходится более 100 километров.
- Кроме этого, ремонтировать будут дорогу "Демино – Александровка", которая начинается от границы с Россией.
- Восстановят 3 участка дороги "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут.
В "Укравтодоре" отметили, что по состоянию на начало декабря на Луганщине восстановили почти 200 километров дорог, еще на 100 – продолжаются работы.
В 2021 году за деньги международных партнеров планируют восстановить транспортный "треугольник" по маршруту Северодонецк – Старобельск – Сватово с выходом в Троицкий. Ранее на этот проект Всемирный банк выделил 65 миллионов долларов.
Что известно о новом кредите от ЕС
- Евросоюз предоставил Украине кредит в размере 600 миллионов евро.
- Так, Европейский инвестиционный банк выделил Украине деньги для социально-экономического развития восточных областей, развития транспорта в городах и модернизации транспортной инфраструктуры.
- Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарили международных партнеров за поддержку.
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