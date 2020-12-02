Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что тотального контроля за тем, обслуживают ли на украинском государственном языке, не будет. В частности, во время действия карантина проверять заведения и учреждения не будут.

Что сказал Креминь

Уполномоченный по защите украинского языка надеется избежать проблем перехода сферы обслуживания на государственный язык. Об этом он рассказал телеграм-каналу Pavlovsky News.

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Тотального контроля в целях наказания не будет. Мы все живые люди. Во время пандемии мы не можем рисковать нашими сотрудниками,

– пояснил Креминь.

Будут ли наказывать нарушителей

Омбудсмен добавил, что надеется на добросовестное соблюдение закона. Поэтому, если будут поступать жалобы, то представители его секретариата прежде всего будут проводить с нарушителями разъяснительную работу. К административной ответственности будут привлекать только в крайних случаях.

"Надеюсь, к штрафным санкциям не дойдет. Мы за мягкий переход на украинский язык. Мы за толерантность", - отметил Креминь.

Чиновник подчеркнул, что его обязанность не наказывать нарушителей, а защищать право людей на получение информации на государственном языке.

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