Российские войска на данный момент присутствуют во всех 3 странах Южного Кавказа: Азербайджане, Армении и Грузии. Поэтому это является плохим результатом как для этих государств, так и для Запада.

Ведь через Кавказ проходит единственный коридор Восток-Запад для торговли, телекоммуникационных сетей, трубопроводов, международных авиарейсов, который обходит Россию или Иран. Об этом в интервью ТСН рассказал генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

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По его словам, российские войска есть:

в Азербайджане, в частности в регионе Нагорного Карабаха;

в Армении, ведь Россия всегда имела базу в этой стране;

в Грузии, 20% территории которой продолжает оккупировать Россия.

"И во всех этих странах вы получаете российские войска. Я думаю, это не желаемый результат", – отметил Бен Ходжес.

Российские миротворцы на Кавказе

Генерал-лейтенант отметил, что до сих пор присутствуют в Приднестровье, Грузии. Поэтому он не питал иллюзий, что они добровольно пойдут в Нагорный Карабах.

Ведь по соглашению военные России должны находиться там в течение 5 лет с автоматическим продлением срока действия документа.

По моему мнению, это – оккупация. Я был очень разочарован, когда Грузия разрешила, даже несмотря на то, что 20% территории Грузии незаконно оккупировано российскими войсками, миротворцам из России пересечь их воздушную границу, чтобы добраться до Армении,

– подчеркнул он.

Бен Ходжес также считает, что Азербайджан сейчас находится в выгодной позиции. Страна продемонстрировала способность вернуть утраченные территории. Но также не зашла слишком далеко, чтобы спровоцировать другой ответ России.

Больше о конфликте Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также о вмешательстве России – читайте по ссылке.