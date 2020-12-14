В Кремле отреагировали на обвинения о второй попытке отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Говорят, это ерунда.

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил информацию о второй попытке отравления словом "bullshit", что означает "чушь", сообщает RT.

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Кроме того, Песков назвал издание Sunday Times "воскресным чтением в халате".

Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким английским словом bullshit назвать. Вот это bullshit,

– утверждает пресс-секретарь.

Ранее главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что доступа к Навальному в то время не было. Мол, чтобы попасть к оппозиционеру, нужно было "пройти тройную границу".

Что этому предшествовало

Накануне в СМИ появилась информация, что Навального пытались отравить во второй раз. Якобы это пытались сделать агенты российской госбезопасности.

Вероятней всего, это попытка состоялась накануне вылета политика на лечение в Берлин.

Обратите внимание! Навального отравили "Новичком" в августе. Политика увезли на лечение в Германию, где он находится до сих пор.

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