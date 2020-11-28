Обмен пленными, по утверждению украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, должен был состояться до конца 2020 года. Однако в России до сих пор блокируют процесс.

В России отказываются от обмена. Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на собственные источники.

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При этом в Москве убеждают, что Украина якобы тормозит обмен. Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов утверждает, что Украина не выполняет обязательства и преследует освобожденных лиц.

Таким образом в России видят препятствия для нового обмена, хотя Украина подготовила списки людей еще раньше.

Что известно о следующем обмене пленными

В начале ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что новый обмен пленными должен состояться до 15 декабря. Однако впоследствии спикер в ТКГ Алексей Арестович назвал новую дату – 24 декабря.

Президент Владимир Зеленский просил президента Красного Креста Петера Маурера посодействовать обмену пленными по формуле "всех на всех".

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