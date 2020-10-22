Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 22 октября прибыл в Минск. Там он встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Цель визита пока доподлинно неизвестна.

Известно лишь, что вопросы, которые обсуждали Лукашенко и Нарышкин, касались сотрудничества в Союзном государстве. Кроме того, глава внешней разведки России передал Лукашенко "приветствие" от Путина. В Кремле визит Нарышкина прокомментировали кратко, передает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заметил, что взаимодействие спецслужб России и Беларуси не связано с событиями в республике после выборов.

В этом случае речь идет о сотрудничестве внешней разведки. В рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и сотрудничество в работе специальных служб. Происходит большое взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Беларуси,

– уточнил он.

По словам Пескова, по линии взаимодействия разведок двух стран "происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, и обмен визитами и контактами. Он добавил, что это "абсолютно нормально" в рамках Союзного государства.

Отвечая на вопрос о цели поездки Нарышкина в Минск, Песков также отметил, что она не касается "путинской тематики повестки дня". Мол, совсем не обязательно анонсировать все события и все контакты, которые происходят на разных уровнях между Россией и Беларусью.

Песков также не стал отвечать на вопрос о повестке визита главы российской СВР.