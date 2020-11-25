В России заявили, что якобы Украина пытается обострить конфликт на Донбассе. Хотя российские наемники 24 ноября убили украинского военного под Авдеевкой.

Что заявили в России

В Кремле утверждают, что ситуацию хотят обострить киевские власти. Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов на заседании, сообщает ТАСС.

Важно Сколько украинских военных погибли и получили ранения за время перемирия

Грызлов убеждает, что руководство Украины обещало выполнить минские соглашения и обеспечить мир на Донбассе в течение года, однако результата нет.

Однако Украина придерживается режима прекращения огня на Донбассе. Зато пророссийские боевики нарушают "тишину" практически ежедневно.

Что известно об обострении ситуации на Донбассе