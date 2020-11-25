В Кремле обвинили Украину в обострении ситуации на Донбассе
В России заявили, что якобы Украина пытается обострить конфликт на Донбассе. Хотя российские наемники 24 ноября убили украинского военного под Авдеевкой.
Что заявили в России
В Кремле утверждают, что ситуацию хотят обострить киевские власти. Об этом заявил представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов на заседании, сообщает ТАСС.
Важно Сколько украинских военных погибли и получили ранения за время перемирия
Грызлов убеждает, что руководство Украины обещало выполнить минские соглашения и обеспечить мир на Донбассе в течение года, однако результата нет.
Однако Украина придерживается режима прекращения огня на Донбассе. Зато пророссийские боевики нарушают "тишину" практически ежедневно.
Что известно об обострении ситуации на Донбассе
- В конце ноября ситуация на Донбассе обострилась.
- В частности, 24 ноября оккупанты в очередной раз сорвали перемирие. Под Авдеевкой работал снайпер, который ранил украинского защитника. Впоследствии тот умер.
- Всего с начала перемирия в результате обстрелов российских наемников погибли 4 украинские бойца, еще 14 получили ранения.
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