Россия и в дальнейшем не учитывает требования Украины с ситуацией на Донбассе. В Кремле заявили, что намерены продолжать выдавать российские паспорта украинцам, живущим на оккупированных территориях.

Что заявили в России

В Кремле утверждают, что якобы защищают интересы жителей Донбасса. Об этом заявил прес-секретар президента России Дмитрий Песков, сообщает 24 канал, ссылаясь на российские СМИ.

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Песков дерзко отреагировал на требование Украины отозвать указ Путина об упрощенном предоставлении гражданства России жителям Донбасса. По словам прес-секретаря, в минских сделках, мол, нет положения о прекращении выдачи российских паспортов

Что значит, Россия должна? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, – заявил Песков.

Кроме этого, в Кремле утверждают, что якобы позиция Киева расходится с обязательствами Украины в минских договоренностях.

Обратите внимание! Украина представила "План действий по Донбассу". Он состоит из 5 шагов прекращения войны. В частности, план включает отмену властью России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированных территорий. Например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства.



"План действий по Донбассу" / Инфографика 24 канала