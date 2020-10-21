В Кремле заявили, что введение американских санкций вредит отношениям между государствами. Мол, США вводят ограничения против строительства газопровода "Северный поток-2" из-за конкуренции на рынке газа.

США 20 октября расширили ограничения против компаний, связанных со строительством "Северного потока-2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на такое решение американского правительства и назвал его "недружественным", сообщает ТАСС.

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Достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции. Это ничем не прикрытая рейдерская конкуренция со стороны Вашингтона,

– заявил Песков.

По его словам, такая "деструктивная линия" длится уже не первый год.

Заметим, расширение американских санкций касается компаний, которые финансируют установку оборудования на трубоукладочных кораблях. "Нафтогаз Украины" уже приветствовал такое решение США.

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