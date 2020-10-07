Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многомиллиардный штраф, который Польша наложила на российского газового монополиста "Газпром", особо не скажется на дальнейших отношениях стран.

Мол, они и без того натянуты. Об этом Песков рассказал росСМИ, передает 24 канал.

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"Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет сделано корпорацией", – уточнил он.

А вот, говоря о том, каким образом этот шаг польских властей скажется на состоянии межгосударственных отношений, пресс-секретарь Путина отметил, что их вряд ли можно назвать процветающими.

Вряд ли можно предположить, что что-то может сказаться на их состоянии еще более негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне,

- сказал Песков.

Что этому предшествовало: