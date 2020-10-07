На отношениях особо не скажется: в Кремле отреагировали на штраф Польши против "Газпрома"
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многомиллиардный штраф, который Польша наложила на российского газового монополиста "Газпром", особо не скажется на дальнейших отношениях стран.
Мол, они и без того натянуты. Об этом Песков рассказал росСМИ, передает 24 канал.
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"Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет сделано корпорацией", – уточнил он.
А вот, говоря о том, каким образом этот шаг польских властей скажется на состоянии межгосударственных отношений, пресс-секретарь Путина отметил, что их вряд ли можно назвать процветающими.
Вряд ли можно предположить, что что-то может сказаться на их состоянии еще более негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне,
- сказал Песков.
Что этому предшествовало:
- Польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK оштрафовало российскую компанию "Газпром " на 29 миллиардов злотых, то есть более чем на 6 миллиардов евро из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2".
- Согласно решению регулятора, еще 5 других компаний оштрафованы на 234 миллиона злотых. Все они участвовали в строительстве трубопровода.