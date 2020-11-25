Сейчас у Владимира Путина не планируют телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако соответствующий диалог могут согласовать через имеющиеся каналы общения.

В целом Кремль не анонсирует конкретных разговоров российского президента. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Читайте также Надо ли Зеленскому говорить с Путиным: сколько украинцев против – опрос В ближайшие дни такого телефонного разговора не планируют,

– заметил представитель Кремля. Обратите внимание! По данным опроса Центра Разумкова, более 20% украинцев уверены, что прямой диалог Владимира Зеленского и Владимира Путина лишь навредит стране. Что известно о разговорах Зеленского и Путина После инаугурации Владимира Зеленского он неоднократно общался по телефону с президентом России. В частности, Зеленский позвонил Путину в конце декабря 2019 года. Тогда они обсудили обмен пленными и договоренности по нормандскому саммиту.

Также разговор состоялся 26 июля – главной темой был режим прекращения огня на Донбассе, он начал действовать с 27 июля. Однако российская сторона почти ежедневно его нарушает.

О том, что постановление Рады об отмене выборов на Донбассе якобы противоречит минским договоренностям президенты говорили 14 сентября.