Работник Федеральной службы охраны Михаил Захаров свел счеты с жизнью на территории Кремля. Он застрелился прямо во время службы.

Сначала российский телеграм-канал Baza сообщил, что Захаров входил в состав подразделения, которое лично отвечает за охрану российского президента Владимира Путина. Впрочем, в ТАСС эту информацию опровергли.

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По словам коллег погибшего, причиной его самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства Федеральной службы охраны (ФСО) к условиям его работы, а также многочисленные переработки. Якобы в одну из своих последних смен мужчина должен был оставаться на работе в течение 15 часов.

Жене Захарова сначала не сообщили о причинах смерти мужа. Более того – ей не рассказали, что он покончил с собой. По словам родственников, в последнее время Михаил Захаров не жил вместе с женой, а уже в декабре пара должна была развестись.

Также коллеги погибшего добавили, что практика переработанных смен участилась в ФСО в последнее время. Все – из-за нехватки кадров, работникам якобы приходится не только работать в свою смену, но и в смены уволенных коллег. Дополнительная работа якобы не оплачивается.

Обратите внимание! ФСО является спецслужбой, осуществляющей функции по государственной охране руководства РФ и обеспечению их защищенной связью.