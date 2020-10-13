Средневековье в Европе. В Темные времена делать особо было нечего. Поэтому, чтобы не умереть от скуки, люди бегали воевать и обычно умирали от меча или стрелы. У Папы Римского, а на тот миг человеческой истории, это один из самых влиятельных политиков Европы, сердце екнуло от того, что христиане рубили друг друга. Смотреть на это он уже мог, а вот использовать — запросто.

"Уж если убивать, то хотя бы с пользой для церкви", – подумал папа Урбан II. С лозунгом "Этого хочет Бог!" он отправил объединенное войско в крестовый поход. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

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Больше земель – больше христиан

Папа Римский дал вооруженной сборной Европы четкую задачу:

поехать в Святую Землю;

отвоевать у мусульман Иерусалим и все священные памятники, прежде всего гроб Христа, и тогда вернуться.

Урбан II хотел расширить и без того немалое влияние церкви. Больше земель – больше христиан. Больше христиан – больше золота в церковной казне. Математика проста.

Хватало причин для непростого путешествия и у самих туристов. Пока кто-то за тысячи километров от дома воевал, церковь брала под защиту их семью. Никто не смел у жены крестоносца требовать вернуть долг мужа. Иначе его просто отлучали от церкви. А в те времена это почти смертный приговор.



Крестовый поход / Скриншот из видео

Если какой-то наглец ограбил дом воина, который пошел на святую войну, то церковь переворачивала город, но находила и наказывала негодяя. Большая часть крестоносцев были не очень богатыми воинами. Поэтому упустить возможность подзаработать, пусть и в длительной командировке, они не могли. Еще и совместить полезное с приятным: пополнить семейный бюджет и завоевать славу. И самое главное: крестоносцы, по крайней мере часть из них, действительно верили в священность своего похода. Тем более церковь гарантировала им прощение всех грехов и место в раю. А чего не сделаешь за место в раю. Вот воины и рисовали кресты на доспехах и отправлялись за тысячи километров.

Как заслужить звание крестоносца

Звание крестоносца, правда, надо было заслужить или утвердить. Процедура была несложная, почти символическая. Все выглядело примерно так:

► Папа Римский объявлял поход.

► Воины собирали все необходимое (доспехи, оружие, продукты), садились на лошадей и отправлялись в путь.

► Сначала ехали к своему сюзерену (крупный феодал-сеньор, который был хозяином над вассалами). Рыцари хотя и были аристократами, но большинство все же служило кому-то богаче и титулованнее себя. Поэтому нужно было попросить разрешения на священный поход.

► Отпросившись у шефа, отправлялись в церковь. Там будущие крестоносцы исповедовались, принимали специальный обет. Еще отчитывались о своих финансах.



Как заслужить звание крестоносца / Скриншот с видео

Поход – дело длительное и недешевое. В дороге надо что-то есть, да и семья без кормильца как-то жить должна была. Грехи, конечно, прощали. А если с деньгами была беда, то и с тем церковь могла помочь. Ведь на походы скидывалась буквально вся Европа. Каждый христианин-католик десятую часть своего дохода добровольно-принудительно отдавал на спонсирование экспедиции.

Наконец после специальной молитвы можно смело наносить на грудь крест и бежать рубить врага, чтобы завоевывать место в раю. Большой крест – и впрямь оберег для воина. По крайней мере, пока вокруг христиане. Каждый верующий должен был по-разному содействовать ребятам, которые шли отвоевывать святыни. Чуть не в ноги кланяться.

Утраченная магия креста

А вот пересекая море, магия креста терялась. Там, в окружении мусульман, такой знак делал из воина мишень. Недаром походы еще называют войной миров:

западного и восточного;

христианского и мусульманского.

На поле битвы сходились не просто 2 войска. Это было столкновение самых мотивированных, а значит, самых опасных воинов. Причиной этой войны были не привычные для Средневековья желания выбросить энергию, завоевать земли, состояние и славу. Все же основная цель и крестоносцев, и их врагов — защита своей веры, обретение места в раю.



Гуго Великий / Скриншот из видео

Воевать с мусульманами отправлялась некая сборная Европы. И, кстати, не без украинского следа. Важную роль в первом походе сыграл внук Ярослава Мудрого Гуго Великий. Он был сыном короля Франции Генриха I и Анны Ярославны. Команда была огромной – несколько десятков тысяч воинов. А с ними еще лошади, оруженосцы, оружие и амуниция. Все это на кораблях, где было тесновато.

Это лишь добавляло градуса напряженной атмосфере во время дороги. Англичане и французы, несмотря на вроде бы совместный поход, даже без особого повода готовы были грызть друг другу глотки. Что уж говорить о тесных трюмах. Так что спать приходилось с открытыми глазами.

Рацион рыцарей был очень скромным и однообразным. Поэтому по кораблям гуляли страшные болезни – цинга и малярия. По приблизительным оценкам, от этих недугов в пути погибал каждый десятый крестоносец. Немало графов так и не добрались до святой земли, то что говорить о простых смертных рыцарях. Поговаривают, чуть не умер от цинги даже легендарный король Англии Ричард Львиное Сердце. А во время Третьего крестового похода до места боя добралась лишь десятая часть немецкого войска.



Ричард Левине Серце / Скриншот из видео

Экипировка крестоносцев

Те крестоносцы, которые все же ступили на Святую землю, были усталые, слабые, часто больные. Так еще и драться надо было в пустыне. Ради места в раю приходилось переживать ад на земле – 40 градусов жары. А на европейцах – около 30 килограммов защитных доспехов. Металлическая броня закрывала все тело, даже конечности. Ходьба в такой экипировке заставляла тратить в два раза больше энергии

Голову защищал крепкий шлем. Там были лишь вырезы для глаз и маленькие дырки, чтобы легче дышалось. От шеи и до ног шла металлическая кольчуга. На нее надевали более прочные доспехи. Немало рыцарей под все это еще и надевали тканевые доспехи. В руках – треугольные щиты и мечи. Они, несмотря на устоявшийся миф, были не такими и тяжелыми – около 2 килограммов. Если на протяжении дороги это все таскал какой-то молодой оруженосец, то на поле битвы 30, а иногда и все 50 килограммов ложились на плечи воина.



Крестоносец / Скриншот из видео

Амуницией проблемы на плечах крестоносцев не ограничивались. Истощенные тяжелой дорогой воины одним войском были лишь формально. Каждый полководец не особо прислушивался к командам из Рима. Продукты и средства большинства крестоносцев закончились еще на кораблях. Поэтому довольно легко, беря небольшие города, гости из Европы отбирали у жителей всю еду. В самые холодные времена доходило даже до каннибализма. Атмосфера – так себе, а вокруг еще и мусульмане, которые регулярно "радовали" гостей своими быстрыми набегами. Путь в рай оказался заметно тяжелее, чем ожидали на старом континенте.

Несмотря ни на что, те ребята все же были исключительной силой и по очереди, пусть не без проблем, и взяв несколько крупных городов Никею и Антиохию, вплотную подошли к главной цели — Иерусалиму.

Там из всего воинства, которое отправлялось в поход, осталось едва 20 тысяч. Это все равно довольно много, если учесть, что все они хорошо натренированы и вооружены. Военная грамотность европейцев сыграла ключевую роль в осаде. В июне 1099 года крестоносцы окружили Иерусалим. Город совместно обороняли мусульмане и евреи, хотя и в основном гражданские, но их было в несколько раз больше, чем гостей. Да и к осаде они подготовились хорошо.

Готовность к атаке

Заранее изгнали всех христиан, чтобы избежать предательства, загрязнили и отравили колодцы вокруг города. Воду крестоносцам приходилось таскать за 10 километров. Город охраняла высоченная 15-метровая стена, толщиной 3 метра. Оборонительные редуты тянулись на 4 километра. Было 5 хорошо защищенных входов. Крестоносцы разбились на 2 группы:

одна зашла с севера;

другая – с юга.

Поэтому обороняющимся пришлось караулить с обеих сторон. Еще одной проблемой европейцев было отсутствие древесины, которая необходима во время штурма (иерусалимцы предусмотрительно деревья посрубывали).

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Одну попытку атаки европейцы таки предприняли, она провалилась. Поэтому пришлось ждать необходимый инвентарь. Ждать с ограниченными ресурсами воды и еды на адской жаре – удовольствие ниже среднего. Наконец подмога со всем необходимым для штурма таки доплыла, а пока ждали, инженеры нашли лучшее место для атаки: максимально пологое, удобное для наступления. Все было готово для наступления, почти все.

Несколько недель крестоносцы конструировали оборудование для прорыва:

► они имели 2 массивные осадные башни на колесах;

► таран с железной головой;

► огромные лестницы;

► кучу оружия.

Иерусалим не устоял

Иерусалим не устоял. Подготовленная, продуманная атака крестоносцев не оставила шансов защитникам. Буквально 2-х дней хватило европейцам, чтобы взять Давидову башню, прорваться сквозь нее в город и совершить одну из самых массовых расправ в истории. Рубили всех. Число жертв считают десятками тысяч человек. Город буквально плавал в крови. Это не преувеличение, а слова самих крестоносцев.

Новые хозяева Иерусалима сожгли все мечети и синагоги. На их месте возвели христианские храмы. Такая дерзость и жестокость гарантировали, что в будущем будут попытки мести. Крестоносцы, те что остались на захваченных территориях (а таковых хватало), жили в постоянном предчувстии ответной атаки. Поэтому строили не только церкви для спасения души, но и крепкие защитные крепости – для спасения собственной шкуры. Время на это они имели, потому что мусульмане приходили в себя от удара. Так еще и были заняты ссорами между собой.



Карта крестовых походов / Скриншот из видео

Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, почему европейцы так волновались. Они были окружены врагом. А подмогу из родных краев ждать было очень долго. Поэтому крестоносцы разделили свои новые земли на 4 государства. В целом возвели аж более полусотни крепких крепостей. Данные замки были намного больше и надежнее, чем те, что строили в Европе. Это вполне автономные населенные пункты. С большими запасами продовольствия и воды, чтобы лишний раз не выходить за пределы крепости, если придется выживать во время потенциальных осад.

Стены возводили из блоков шириной – 4 метра. Пробить такие в Средневековье было просто нереально. Ворота также были очень надежными: открывались наружу и имели прочные огромные засовы, чтобы не развалиться от вражеского тарана. По всему периметру были специальные амбразуры – места для лучников, которые должны были накрывать врагов ливнем стрел.



Крестовий поход / Скриншот из видео

А еще секции, откуда при надобности можно было выливать на головы мусульман какие-то горячие масла или просто фекалии. Тоже распространенная практика. Самое главное правило этих крепостей: их строили на самых высоких точках местности. Говорят, войско врага можно было "засечь" еще в сотне километров от себя. И подготовить гостеприимную встречу. Менее чем за столетие мусульмане отвоевали все земли, включая Иерусалим.

Крестовые походы вошли в историю как одни из самых ужасных военных кампаний человечества. Общее количество погибших с обеих сторон – страшно и подсчитать. Те кровавые события в итоге стали одним из толчков к столетним конфликтам между христианами и мусульманами, которые кое-где продолжаются до сих пор.