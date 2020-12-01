Если в Украине введут локдаун, правительство может установить ограничения на работу общественного транспорта. В то же время полностью останавливать транспорт внутри страны не планируют.

Что сказал Криклий

Ограничения могут ввести только на количество людей, которые одновременно будут находиться в салоне общественного транспорта. Об этом на брифинге 1 декабря заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Ограничения обсуждаться могут, но весь транспорт будет работать – областной, междугородний, городской и все другие виды. Общественный транспорт, железнодорожный, авиатранспорт – не будет останавливаться", – заверил Криклий.

Он отметил, что сейчас в правительстве проходят консультации по датам введения возможного локдауна.

Транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать,

- подчеркнул Криклий.

Транспорт в Украине во время локдауна