Криклий допустил ограничение работы транспорта во время локдауна
Если в Украине введут локдаун, правительство может установить ограничения на работу общественного транспорта. В то же время полностью останавливать транспорт внутри страны не планируют.
Что сказал Криклий
Ограничения могут ввести только на количество людей, которые одновременно будут находиться в салоне общественного транспорта. Об этом на брифинге 1 декабря заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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"Ограничения обсуждаться могут, но весь транспорт будет работать – областной, междугородний, городской и все другие виды. Общественный транспорт, железнодорожный, авиатранспорт – не будет останавливаться", – заверил Криклий.
Он отметил, что сейчас в правительстве проходят консультации по датам введения возможного локдауна.
Транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать,
- подчеркнул Криклий.
Транспорт в Украине во время локдауна
- Глава МВД Арсен Аваков предположил, что во время локдауна в Украине могут остановить междугороднее и железнодорожное сообщение.
- В то же время министр здравоохранения Максим Степанов не исключил, что общественный транспорт не будет прекращать свою работу. По его словам, риск заражения COVID-19 в полупустом автобусе с соблюдением всех карантинных норм "очень-очень низкий".
- Кроме того, в "Слуге народа" заявляют, что остановка общественного транспорта приведет к коллапсу.
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