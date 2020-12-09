Как будет работать транспорт во время локдауна: объяснение Криклия
В Украине вводят тотальный карантин. Правительство уже установило дату и срок жестких ограничений – они будут действовать с 8 по 24 января 2021 года. Несмотря на локдаун, работа транспорта в это время не будет останавливаться.
Министр инфраструктуры призвал не забывать об индивидуальной защите во время поездок в общественном транспорте. Об этом Владислав Криклий написал в своем телеграмм-канале.
Важно Локдаун в Украине: какие ограничения будут действовать и что не будет работать
По его словам, маршрутки, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в соответствии с количеством мест для сидения. Речь идет о городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.
Авиаперевозки внутри страны будут осуществлять без каких-либо ограничений. Украинцам, которые летят за границу, министр рекомендует проверять условия въезда и выезда, установленные в стране назначения.
Во время поездок в метро ограничений для пассажиров по количеству мест для сидения не будет. Кроме этого, в обычном режиме будут работать и операторы почтовой связи.
Локдаун в Украине: что известно
- На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что усиленный карантин будет действовать в Украине с 8 по 24 января.
- Тогда будут закрыты школы, кафе, рестораны, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости и кроме заказ блюд на вынос.
- Также в это время намерены запретить работу салонов красоты, спортзалов, а также продовольственных и непродовольственных рынков.
- В правительстве обещают, что ФЛП достаточно быстро смогут получить компенсацию за временное прекращение работы из-за локдауна.
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