В Украине вводят тотальный карантин. Правительство уже установило дату и срок жестких ограничений – они будут действовать с 8 по 24 января 2021 года. Несмотря на локдаун, работа транспорта в это время не будет останавливаться.

Министр инфраструктуры призвал не забывать об индивидуальной защите во время поездок в общественном транспорте. Об этом Владислав Криклий написал в своем телеграмм-канале.

Важно Локдаун в Украине: какие ограничения будут действовать и что не будет работать

По его словам, маршрутки, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в соответствии с количеством мест для сидения. Речь идет о городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Авиаперевозки внутри страны будут осуществлять без каких-либо ограничений. Украинцам, которые летят за границу, министр рекомендует проверять условия въезда и выезда, установленные в стране назначения.

Во время поездок в метро ограничений для пассажиров по количеству мест для сидения не будет. Кроме этого, в обычном режиме будут работать и операторы почтовой связи.

Локдаун в Украине: что известно