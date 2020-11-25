Криклий может лишиться должности министра инфраструктуры, – СМИ
Главу Министерства инфраструктуры Владислава Криклия могут уволить. По информации СМИ, на его место претендует действующий глава Укравтодора Александр Кубраков.
Замену Криклия лоббирует Кирилл Тимошенко
Замену в Мининфраструктуры вроде лоббирует заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Об этом со ссылкой на собственные источники в кабмине сообщает "Украинская правда".
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Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова,
– сообщили источники "Украинской правде".
Таким образом, Тимошенко планирует участвовать в переформатировании Кабмина.
Ранее среди претендентов на увольнение называли Буславец
Отметим, что ранее главный редактор "Украинской правды" Севгіль Мусаева сообщила, что в Кабмине могут быть кадровые ротации. Среди тех министров, которые могут остаться без работы, называли именно Криклия и Ольгу Буславец – руководительницу Минэнергетики.
Буславец уже покинула пост 20 ноября. Вместо нее временно будет возглавлять ведомство ее заместитель Юрий Бойко.
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