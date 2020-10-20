Во время исследований на Крите археологи откопали древний дворец. Внутри ученые нашли 90 золотых пластин.

Работы ведут на месте древнего города Зоминтос. Это на расстоянии 7 километров от Аногии, сообщает Ekatemirini.

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Мы обнаружили 90 золотых листов, которые, по-видимому, были прикреплены к алтарю или разбросаны вокруг него. Кажется, это был ритуальный идол, ксоанон,

- рассказала руководительница экспедиции.

Ученые удивились, потому что в основном такие вещи находят в гробницах, а не во дворцах.

Что такое ксоанон?

Древнегреческое архаичное культовое изображение, статуя, идол, который вырезали из дерева.

Что еще нашли археологи

Исследователи нашли монету с изображением венецианского дожа, который правил в 1289 – 1311 годах.

Также во дворце нашли печать и ракушки.

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По мнению руководительницы раскопок, на месте можно найти еще много ценных вещей. Город, который исследуют ученые, был культурным, религиозным и экономическим центром региона.