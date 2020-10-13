Накануне местных выборов их участники задействуют грязные технологии: расклеивают листовки с ложью о политических оппонентах и распространяют фейки в интернете.

Об этом говорится в сюжете ТРК "Украина", передает УНИАН.

Журналисты рассказали, что по разного рода нарушениям во время этой кампании в полиции собралось уже 300 уголовных дел: повреждают и крадут баннеры кандидатов, нападают на агитационные палатки, угрожают агитаторам.

Так, в Виннице неизвестный повредил баннер кандидата от "Слуги народа", в Ивано-Франковске активисту от "ЕС" угрожали ножом, а в Тернополе — представителю партии "Батькивщина", в Винницкой области украли ситилайт партии "Голос".

В Кривом Роге массово расклеивали фейковые листовки для дискредитации одного из кандидатов. Жители домов из-за этого даже вышли пикетировать мэрию.

Как говорится в сюжете, правоохранители уже открыли 50 уголовных производств по статье "Препятствование осуществлению избирательного права", по которой обычно и квалифицируют эти нарушения.

В полиции напоминают, что за это предусмотрена ответственность от ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет и максимальное наказание — это до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Грязные технологии используют в соцсетях. В том же Кривом Роге на фейковых страницах вымышленные кандидаты на пост мэра распространяли откровенную ложь, нанося ущерб имиджу одного из кандидатов, рассказывают журналисты.

"Сложная ситуация в Одессе, сложная ситуация в Днепре, сложная ситуация во Львове и так далее, но Кривой Рог на этом фоне выглядит лидером. Против Дмитрия Шевчика, когда начали обвинять и членов его семьи, и его самого в многих грехах. Соответственно, в средствах массовой информации откровенно начали против него чернуху, что называется, размещать", – отметил Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика".

Кроме того, из-за коронавирусной эпидемии появилось еще одно ноу-хау, которое может поставить на отдельных участках выборы под угрозу срыва.

"На определенных участках, в определенных комиссиях появится больной коронавирусом или действительно, или фейк, и в связи с этим фактически, если это произойдет в последний день, деятельность такой комиссии будет парализована, она не сможет принимать решения, и, соответственно, выборы могут назвать не состоявшимися", – заявил политический эксперт Геннадий Дубов.

Чтобы этот вопрос решить, нужно внести изменения в законодательство, однако Верховная Рада пока из-за коронавируса не работает, по крайней мере, до 20 октября.