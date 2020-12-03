В Кривом Роге 3 декабря на шахте "Терновская" произошел обвал горной породы. Под завалами оказался один шахтер – его уже спасли, но неизвестно в каком он состоянии.

На месте обвала работают спасатели. Об этом сообщает сайт "Первый Криворожский".

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Обвал на шахте в Кривом Роге: что известно?

Обвал горной породы произошел на глубине 1383 метров. Пострадал один человек, его удалось достать из-под обвала. В каком он состоянии пока неизвестно.

На месте работают 16 спасателей ГСЧС и 3 машины техники.

Шахта "Терновская" входит в ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Это одна из шахт, где осенью 2020 года происходили забастовки.