В Кривом Роге на шахте "Терновская" произошел обвал: пострадал один человек
В Кривом Роге 3 декабря на шахте "Терновская" произошел обвал горной породы. Под завалами оказался один шахтер – его уже спасли, но неизвестно в каком он состоянии.
На месте обвала работают спасатели. Об этом сообщает сайт "Первый Криворожский".
Читайте также Мощный взрыв в промзоне вблизи Бристоля: СМИ пишут о жертвах и пропавших – фото
Обвал на шахте в Кривом Роге: что известно?
Обвал горной породы произошел на глубине 1383 метров. Пострадал один человек, его удалось достать из-под обвала. В каком он состоянии пока неизвестно.
На месте работают 16 спасателей ГСЧС и 3 машины техники.
Шахта "Терновская" входит в ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Это одна из шахт, где осенью 2020 года происходили забастовки.
- В подконтрольном России Донецке 17 ноября произошел взрыв на шахте. Погиб один человек. Трагедия произошла на угольной шахте имени Александра Скочинского.
Поделиться новостью