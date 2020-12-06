В Кривом Роге на 12-летнюю девушку обвалился потолок: ее достали из-под завалов – фото
В Кривом Роге 6 декабря в одном из частных жилых домов обвалился потолок. Дома в это время находилась 12-летняя девушка, которая и пострадала в результате ситуации. На место вызвали спасателей, которые достали ее из-под завалов.
Трагедия произошла на улице теплой в Центрально-Городском районе города. Спасателей вызвали в 11:53, сообщила ГСЧС Днепропетровщины.
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Причина обвала
Когда спасатели прибыли на место вызова, то обнаружили, что, вероятнее всего, потолок упал из-за аварийного состояния. Трагедия произошла на кухне одноэтажного дома. Площадь потолка – 15 квадратных метров.
Здание после обвала потолка / Фото ГСЧС
Состояние ребенка
Когда девушку вытащили из-под завалов, ее сразу передали врачам. Медики осмотрели ребенка и заверили, что серьезных травм у нее нет. Необходимости в госпитализации не было.
Девушку вытащили из-под завалов спасатели / Фото ГСЧС
12-летнюю девушку вынесли из здания / Фото ГСЧС
Для оказания помощи привлекли 6 человек и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Обвал потолка: похожие трагедии
- Стоит отметить, что такие события случаются довольно часто. К примеру, в декабре 2019 года обвалился потолок в больнице Кривого Рога. К счастью, тогда никто не пострадал.
- Также потолок падал в харьковской школе. Это случилось в октябре 2019 года. Тогда также пострадавших не было, ведь инцидент произошел, когда в школе никого не было.
- Без пострадавших не обошлось в Харькове в январе 2019 года. Там обрушилась крыша недостроенного торгового павильона, тогда пострадали 3 человека, которых госпитализировали в больницу.
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