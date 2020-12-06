В Кривом Роге 6 декабря в одном из частных жилых домов обвалился потолок. Дома в это время находилась 12-летняя девушка, которая и пострадала в результате ситуации. На место вызвали спасателей, которые достали ее из-под завалов.

Трагедия произошла на улице теплой в Центрально-Городском районе города. Спасателей вызвали в 11:53, сообщила ГСЧС Днепропетровщины.

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Причина обвала

Когда спасатели прибыли на место вызова, то обнаружили, что, вероятнее всего, потолок упал из-за аварийного состояния. Трагедия произошла на кухне одноэтажного дома. Площадь потолка – 15 квадратных метров.



Здание после обвала потолка / Фото ГСЧС

Состояние ребенка

Когда девушку вытащили из-под завалов, ее сразу передали врачам. Медики осмотрели ребенка и заверили, что серьезных травм у нее нет. Необходимости в госпитализации не было.



Девушку вытащили из-под завалов спасатели / Фото ГСЧС



12-летнюю девушку вынесли из здания / Фото ГСЧС

Для оказания помощи привлекли 6 человек и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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