Один из известных в Кривом Роге диджеев занялся микрофермерством. Этому способствовали карантинные ограничения, так как деятельность ночных клубов оказалась под запретом, а на жизнь надо было все равно как-то зарабатывать.

Вместе с помощником выращивают до 20 культур, которые охотно покупают местные кафе, рестораны, а также горожане, которые хотят разнообразить свой рацион. Как удалось переквалифицироваться из диджеинга в микрофермерство, узнавали журналисты 24 канала.

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Микрофермерство помогло пережить локдаун

В конце 2019 года известный в Кривом Роге диджей Александр Вальмонт попробовал себя для интереса в выращивании микрозелени. Как оказалось, не прогадал. Во время весеннего карантина из-за COVID-19 ночные клубы закрыли. Поэтому микрофермерство помогло пережить ему сложный период.

Я поставил редиску под фитолампы. Она выросла, и я просто ее оторвал, попробовал. И вот 2 листика были ( на вкус – 24 канал) как редиска. И я подумал, зачем ждать, можно и так есть,

– сказал Вальмонт.

На ферме – 20 видов культур

На ферме площадью в 80 квадратных метров выращивают около 20 видов культур:

подсолнечник;

горчица;

листья салата;

петрушка;

редис;

амарант;

базилик;

фиолетовая капуста;

горох;

чечевица;

а также съедобные цветы для сервировки блюд.

Продажи осуществляют по телефону и через собственную инстаграм-страницу. На нехватку клиентов не жалуются, хотя и работают только по городу.

Когда мы только начинали выращивать, было примерно 20 – 25 видов. Сейчас мы свели к минимуму, к самым популярным культурам. Лучше иметь хорошее качество,

– также отметил диджей.



Съедобные цветы для сервировки / Скриншот из видео

Кто работает на микроферме

На этой микроферме работают всего 2 человека. Помогает начинающим микрофермеру Олег Томилин. Парень учится на агробиотехнолога на третьем курсе столичного университета биоресурсов и природопользования. Продолжает семейную династию агрономов. Впрочем попал на ферму микрозелени волей судьбы. И ни разу не пожалел.

Электронная музыка способствует урожайности

Вальмонт отметил, по аналогии ферм, где коровам включают классическую музыку для улучшения надоев, для лучшей урожайности включает своим подопечным электронную музыку. Есть ли от этого эффект, подтверждений нет, но диджейская практика лишней не будет.



Микрозелень, которую выращивает диджей в Кривом Роге / Скриншот из видео

Как только карантинные ограничения в работе ночных клубов отменят, парень вернется к любимому диджейскому делу, которым занимается 12 лет. Но и микрофермерство не бросит.

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