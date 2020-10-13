Борьба за кресло мэра Кривого Рога обострилась и сейчас там идет настоящая предвыборная война.

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Кость Бондаренко.

По словам политолога в городе, где долгое время у власти находился Вилкул возник целый клан, который сейчас пытается удержать власть любым способом.

"Предвыборная война в Кривом Роге имеет место, ведь происходит очень много разного рода акций, запугивание соперников, давление на соперников. Здесь есть несколько моментов, на которые стоило бы обратить внимание. В Кривом Роге долгое время у власти находился Вилкул и, соответственно сегодня, клан Вилкул пытается удержать власть и происходит противостояние. Мэр города Юрий Вилкул и его сын рассчитывают на то, что у них и в дальнейшем будет поддержка. Хотя социология этого уже не показывает. в целом, Кривой Рог дает много сигналов по поводу того, что там не все чисто и честно", – рассказал Бондаренко.

Напомним, в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство из-за угрозы семье кандидата в мэры города от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Кроме того, по словам политика, против него и членов его семьи ведут грязную информационную кампанию. Так, в соцсетях неизвестные создают фейковые группы, через которые распространяют ложные посты. В криворожской организации "Слуга народа" заявляют, что таким образом конкуренты хотят посеять сомнения среди жителей Кривого Рога. Политологи же это явление называют "предвыборной войной".

Автор: Оля Мельник