Ужасная авария с пострадавшими детьми произошла днем 29 октября на микрорайоне 7-й Заречный в Кривом Роге. Nissan Tiida на пешеходном переходе сбил двух парней 10 и 13 лет.

О кровавой аварии сообщает "Первый Криворожский". Видео сбития пешеходов хэтчбеком записал видеорегистратор машины, которая была рядом с местом ДТП.

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Судя по всему, водитель Nissan совершил очень распространенное нарушение правил дорожного движения: не остановился во второй полосе, хотя соседняя машина это сделала.

Что известно о пострадавших

От удара ребят 10 и 13 лет отбросило от авто на несколько метров. Младший парень получил серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в местную реанимацию. Сейчас врачи пытаются сделать все, чтобы пациента перевели в Днепровскую областную детскую больницу.

Старшему школьнику повезло больше. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ключицы и ушибы. Медики оценивают его состояние как стабильное.



Nissan сбил школьников 10 и 13 лет / Фото Первый Криворожский

Водителя-нарушителя правоохранители задержали. Ему грозит до девяти лет ограничения свободы.

Типичная для Украины авария

Аналогичные ДТП, когда водители не видят пешеходов из-за машин, которые их пропускают, происходят в нашей стране каждый день. Но это не учит владельцев авто хотя бы снижать скорость перед переходом, если кто-то из других водителей в крайней полосе остановился.

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