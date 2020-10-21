Журналист Денис Казанский считает, что в мэры Кривого Рога от "Европейской Солидарности" баллотируется человек действующего мэра Юрия Вилкула. Речь идет о бывшем регионале Юрии Яровом.

По словам Казанского, Яровой открыто выступает за Вилкула и фактически является его техническим кандидатом. Об этом журналист написал на своей фейсбук-странице.

Какой трэш в Кривом Роге. Яровой открыто топит за Вилкула, рассказывает, что команда Зе организовала против него репрессии и публично выражает Вилкулу свою поддержку. То есть, фактически выступает техническим кандидатом действующего мэра,

– отметил Казанский.

Он добавил, что в январе 2014 года друг и партнер Ярового – депутат Днепропетровского областного совета Сергей Полищук – якобы натравливал на местных активистов Евромайдана титушок с битами, о чем тогда писала местная пресса. Более того – один из титушок, который тогда приходил бить сторонников Майдана, Андрей Сивограков, теперь баллотируется вторым по списку "Европейской Солидарности" в городской совет.

"Какой адский сюрреализм. Интересно, что Петр Алексеевич думает по этому поводу?" – спросил Казанский.