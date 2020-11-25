Жуткое ДТП с погибшими и пострадавшими произошло утром 25 ноября в Ингулецком районе Кривого Рога. Столкнулись автобус местного предприятия, автомобиль российского автопрома и иномарка.

В результате столкновения Volkswagen, "ВАЗ" и Icarus на улице Рудной в Кривом Роге получили серьезные травмы 3 человека. Один из пострадавших в авто Volkswagen погиб на месте происшествия, передает 1 криворожский.

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В автобусе пассажиров на момент ДТП не было.

Что известно о смертельной аварии в Кривом Роге

Судя по фотографиям с места столкновения, удар был настолько сильным, что Volkswagen получил серьезные повреждения. Людей из иномарки вырезали бойцы ГСЧС с помощью спецсредств.



Вытянуть пострадавших из Volkswagen без спецсредств было невозможно / Фото 1kr.ua

Один из пострадавших в "немце" находится в реанимации. В больницу госпитализировали также человека, который был в "ВАЗе".

Из-за чего именно произошло ДТП, неизвестно.

Сейчас на месте инцидента работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

По факту ДТП с погибшими правоохранители должны открыть уголовное производство.



В ДТП пострадали 2 человека, еще 1 погиб / Фото 1kr.ua