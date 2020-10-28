В Кривом Роге Днепропетровской области 28 октября во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов с углем. В результате происшествия люди не пострадали.

Детали инцидента в Кривом Роге

Авария случилась в окрестностях Кривого Рога ночью в 04:10. По предварительным данным, причиной стало разъединение сцепления между вагонами. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

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Сошедшие с рельсов вагоны были нагружены сыпучим грузом черного цвета – вероятно, углем. В результате аварии он рассыпался в приколойной полосе.

По данным издания 0564.ua, поезд состоял из 59 вагонов, 5 – полностью перевернулись. Движение на участке, где случилась авария, перекрыли.



В Кривом Роге грузовые вагоны сошли с рельсов / Фото Нацполиции Днепропетровской области

Сейчас правоохранители ликвидируют последствия аварии. Продолжаются следственные действия.

По данному факту полиция открыла уголовное дело за нарушение правил безопасного движения железнодорожного транспорта.



В Кривом Роге перевернулись 5 вагонов с углем / Фото Михаила Волынца



Правоохранители ликвидируют последствия аварии поезда в Кривом Роге / Фото Михаила Волынца