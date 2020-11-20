Вооруженный мужчина ходил по улицам Кривого Рога и не совсем адекватно вел себя. Из-за этого прохожие, которые с ним встретились, вызвали полицию.

Нарушителя порядка задержали на улице Эдуарда Фукса, сообщила в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога. Правоохранителям пришлось применять к мужчине наручники.

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Все обстоятельства инцидента выясняют следователи Покровского отделения полиции города.

Что известно о мужчине с ножом, который разгуливал по улицам Кривого Рога

Информация о вооруженном прохожем поступила полицейским около 9:00. Когда правоохранители прибыли на место вызова, они увидели, как мужчина бегает с ножом в руках.

Появление патрульных мужчину сбило с толку, он занервничал и пытался избежать общения. Патрульные требовали, чтобы злоумышленник положил оружие на землю, но он пытался убежать в направлении школы.

Преследование было не долгим. Полицейские остановили мужчину. Впоследствии задержанного передали следователям. Уже они должны квалифицировать правонарушение и пытаться привлечь его к ответственности.



Сбежать злоумышленнику не удалось / Фото пресс-службы патрульной полиции Кривого Рога