Вооруженные силы Украины готовы провести спецоперацию, в ходе которой могут взять в плен главарей боевиков ОРДЛО. У украинских военнослужащих уже был подобный опыт.

Военные ВСУ в 2017 году успешно ликвидировали одного из руководителей боевиков. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью Obozrevatel.

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Так, тогда двое военнослужащих уничтожили начальника так называемой "народной милиции" на оккупированной Луганщине Олега Анащенко.

По словам генерала, потерь среди украинских защитников не было. Некоторые из них попали в плен, однако в 2019 году их обменяли.

Эту задачу (захват в плен главарей боевиков – 24 канал) можно успешно выполнить,

– подчеркнул Кривонос.

Смогут ли ВСУ захватить боевиков в плен на оккупированных территориях

Заместитель секретаря СНБО отметил, что возможности ВСУ позволяют выполнить задание в любой точке страны, если на это будет политическое решение в соответствии с имеющимися политическими документами.