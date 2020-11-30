Кризис КСУ и бюджет-2021: что нужно сделать депутатам до конца года
В Верховной Раде до конца 2020 года депутаты должны успеть сделать все, с чем не справились за несколько месяцев. В частности, проголосовать во втором чтении за проект бюджета на 2021 год и решить конституционный кризис.
Ради этого народные избранники уже в ближайшее время могут собраться на внеочередном заседании. Об этом говорится в сюжете 24 канала.
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По словам Дмитрия Разумкова, у Верховной Рады есть 10 дней, чтобы ознакомиться с проектом бюджета на 2021 год.
Это большой документ, который надо изучить. Только после этого голосовать,
– заявил глава парламента.
Конституционный кризис в Украине
Еще один вопрос для народных депутатов – как решить конституционный кризис. Его нельзя откладывать, ведь от этого зависит получение финансовой помощи МВФ.
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Владимир Зеленский уже подал законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях. Похожий документ Разумкова уже прошел комитет.
На их базе глава Верховной Рады предлагает создать альтернативный законопроект и именно за него проголосовать. В то же время от первой идеи Зеленского о роспуске Конституционного суда депутаты отказались.
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"Нельзя ампутировать ногу, чтобы вылечить царапину. Надеюсь, что даже те, кто имел такие анархические или радикальные настроения, взялись за голову и больше "экзотических" предложений не будет", – заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.
За что еще надо проголосовать
Пока в Украине не ввели локдакун, в парламенте должны проголосовать за президентский законопроект о возмещении убытков для бизнеса.
Согласно документу, из-за жестких карантинных ограничений предприниматели смогут получить по 8 тысяч гривен.
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В 2020 году парламентарии будут работать до 18 декабря. К своим должностным обязанностям они вернутся уже 11 января 2021 года.
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