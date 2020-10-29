Ситуацию для населения усложнит повышения цен на газ, которое состоится в ноябре.

Вскоре начнутся большие кадровые ротации, и до трети всех министров в правительстве могут быть изменены, считает политолог Владимир Фесенко. Ведь избирательный период аналитики называют традиционным временем новых правил и вызовов.

Могут быть кадровые изменения в офисе президента и в правительстве. По большой вероятности, так было раньше, будет изменения скорее всего губернаторов, районных руководителей - это будет тоже,

- считает Фесенко.

Пока кадровые вопросы будут в государственном приоритете, усиление экономического кризиса не избежать, говорят эксперты. В этот период они советуют дорожить своим рабочим местом. Объясняют: именно это обеспечит стабильность семей в кризисный период, которую, в частности, может поколебать существенное повышение тарифов на газ, которое состоится в ноябре.

Платежки уже в декабре придут гораздо выше. Это будет сезонный рост цен на всех мировых биржах. Другое дело - это экономическая ситуация в стране. И с короновирусом, и с другими провалами в экономике. Поэтому новые платежки не добавят оптимизма,

- сказал аналитик Кирилл Сазонов.

Специалисты отмечают, что кризисные времена сейчас переживает весь мир. Уровень безработицы растет и в Европе, и в Америке, которая недавно заявила о массовых сокращениях в авиакомпаниях и заведениях питания. Между тем кризис в Украине они называют системным, который давно требует вмешательства государства. При этом, отмечают аналитики, первоочередными должны стать программы усиления локализации производства и удешевление кредитных ресурсов для бизнеса.