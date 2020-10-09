Европарламент требует запретить фермерам держать домашних животных в клетках. Аргументируют это тем, что невольничья жизнь истощает животных и не дает им реализовать свое естественное поведение.

Более 80 депутатов Европарламента написали письмо в Еврокомиссию. В нем они призвали запретить фермерам "селить" сельскохозяйственных животных в клетки. Об этом говорится на сайте инициативы Compassion in World Farming.

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Каких животных хотят освободить из клеток

Более 300 миллионов домашних животных проводят в неволе всю свою жизнь. Депутаты требуют запретить клетки для всех животных на фермах: кроликов, взрослых самок свиней, телят, перепелов, уток, гусей, молодых кур, кур-несушек и кур, которых выращивают на мясо.

"Клетки по размеру, как листы А4"

Депутаты отметили, что кур-несушек и кроликов преимущественно содержат в клетках, которые по размеру равны листу бумаги А4 формата. А большинство взрослых самок свиней сидят в клетках, где не могут даже повернуться.

В Европарламенте отметили, что некоторые страны ЕС уже сделали шаг навстречу к освобождению животных из неволи.