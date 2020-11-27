Ужасная авария с участием военных произошла вечером 26 ноября на трассе Стрый – Тернополь – Кропивницкий. Возле села Ольшанка "МАЗ" ВСУ столкнулся с машиной, которая клала асфальт.

В результате столкновения погибли двое коммунальщиков, сообщает "ТСН". Один дорожник скончался на месте, а другого не смогли спасти медики скорой по дороге в больницу.

Смотрите также На Ровненщине в ужасном ДТП погибла женщина с ребенком: 2 детей увезли в реанимацию

Еще двоих пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали.

Перевернулась после удара