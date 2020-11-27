Под Кропивницким военный грузовик влетел в коммунальщиков, есть погибшие: видео
Ужасная авария с участием военных произошла вечером 26 ноября на трассе Стрый – Тернополь – Кропивницкий. Возле села Ольшанка "МАЗ" ВСУ столкнулся с машиной, которая клала асфальт.
В результате столкновения погибли двое коммунальщиков, сообщает "ТСН". Один дорожник скончался на месте, а другого не смогли спасти медики скорой по дороге в больницу.
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Еще двоих пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали.
Перевернулась после удара
По предварительным данным, военнослужащий, сидевший за рулем "МАЗа", мог не заметить дорожников. Поэтому грузовик фактически на полном ходу влетел в бригаду коммунальщиков.
От удара машина ВСУ перевернулась. Впрочем, военнослужащие в результате инцидента не пострадали.
Окончательную причину столкновения машин выясняют правоохранители.
По факту ДТП с гибелью людей откроют уголовное дело. Виновнику аварии грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом управления авто.
Смотрите видео с места смертельного ДТП в Кировоградской области:
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