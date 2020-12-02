В Кропивницком 4-летняя девочка упала из окна 8 этажа
Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, который 1 декабря получило крайне серьезные травмы при падении с высоты. От прогнозов врачи пока воздерживаются.
Пострадавшая находится в реанимации областной детской больницы, сообщили в прокуратуре Кировоградской области. Медики говорят, что девочка находится в коме.
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Полицейские в отношении этого инцидента открыли уголовное производство.
Что известно о падении 4-летнего ребенка из окна в Кропивницком.
Девочка упала с высоты в то время, когда родителей не было дома. Они якобы оставили малышку с 15-летней сестрой.
По предварительным данным, ребенок оперся на антимоскитную сетку открытого для проветривания окна. Сетка не выдержала веса и девочка упала вниз.
Ее жизнь спасла крыша пристройки, которая смягчила удар.
В настоящее врем правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и рассматривают ситуацию с привлечением родителей к ответственности за халатность.
По факту травмирования девочки копы расследуют производства по статье о нанесении тяжких или средней тяжести телесных повреждений по неосторожности.
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