Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, который 1 декабря получило крайне серьезные травмы при падении с высоты. От прогнозов врачи пока воздерживаются.

Пострадавшая находится в реанимации областной детской больницы, сообщили в прокуратуре Кировоградской области. Медики говорят, что девочка находится в коме.

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Полицейские в отношении этого инцидента открыли уголовное производство.

Что известно о падении 4-летнего ребенка из окна в Кропивницком.

Девочка упала с высоты в то время, когда родителей не было дома. Они якобы оставили малышку с 15-летней сестрой.

По предварительным данным, ребенок оперся на антимоскитную сетку открытого для проветривания окна. Сетка не выдержала веса и девочка упала вниз.

Ее жизнь спасла крыша пристройки, которая смягчила удар.

В настоящее врем правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и рассматривают ситуацию с привлечением родителей к ответственности за халатность.

По факту травмирования девочки копы расследуют производства по статье о нанесении тяжких или средней тяжести телесных повреждений по неосторожности.