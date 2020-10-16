В городе Купянске Харьковской области для больных коронавирусом катастрофически не хватает места в больницах. Поэтому больных приходится класть в коридорах, которые уже заполнены больничными койками.

Об ужасном состоянии больницы в Купянске рассказала пользовательница Яна Колпакова в социальных сетях. Она иронично "поблагодарила" местные власти за такую работу.

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Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор. Чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном,

– заявила пользовательница.

Очевидцы рассказали корреспонденту 24 канала, что в купянской центральной больнице в инфекционном отделении на 50 коек приходится 80 пациентов.

Поэтому местные по-настоящему боятся заболеть, потому что тогда им придется лечиться в таких нечеловеческих условиях.

Купянск Харьковской области: карта

Коротко о коронавирусе на Харьковщине: