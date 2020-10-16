Кроватями с больными заставлены коридоры: в соцсетях показали состояние больницы на Харьковщине
В городе Купянске Харьковской области для больных коронавирусом катастрофически не хватает места в больницах. Поэтому больных приходится класть в коридорах, которые уже заполнены больничными койками.
Об ужасном состоянии больницы в Купянске рассказала пользовательница Яна Колпакова в социальных сетях. Она иронично "поблагодарила" местные власти за такую работу.
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Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор. Чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном,
– заявила пользовательница.
Очевидцы рассказали корреспонденту 24 канала, что в купянской центральной больнице в инфекционном отделении на 50 коек приходится 80 пациентов.
Поэтому местные по-настоящему боятся заболеть, потому что тогда им придется лечиться в таких нечеловеческих условиях.
Купянск Харьковской области: карта
Коротко о коронавирусе на Харьковщине:
- В целом за время пандемии там заболели 27 тысяч 457 человек. Это второй показатель по регионам в Украине после города Киева.
- По данным Минздрава, здесь по состоянию на 15 октября больными коронавирусом заполнены только 41,8% больничных коек. Вместе с теми, у кого подозревают коронавирус, – 65,3%.
- Города Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области оказались в красной карантинной зоне. Город Купянск и Купянский район – в оранжевой.