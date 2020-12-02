"Кровавое жлобство": митрополита ПЦУ заметили на мероприятиях в норковой шубе – фото
Митрополита Луцкой Православной церкви Украины Михаила заметили на мероприятиях в экзотическом наряде – шубе из норок. Чтобы ее изготовить, пришлось убить 50 животных.
Меховую накидку митрополит Тимофей Зинкевич надел поверх рясы. Фотографии обнародовали на канале "Лучани" в телеграме 30 ноября.
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Во всем мире сейчас становятся на защиту животных и отказываются от использования натурального меха, заменяя его искусственным. Несмотря на это, митрополит ПЦУ решил "показать свои высокие доходы и любовь к кровавому жлобству", как говорится в соцсетях.
Митрополит Луцкий Михаил / Фото из телеграма "Лучани"
Митрополит Луцкий Михаил / Фото из телеграма "Лучани"
В общественной организации UaAmimals говорят, что на изготовление одной такой накидки приходится убивать до 50 норок.
Норка / Getty Images
Люди в комментариях возмущаются таким поступком. Вот, что они пишут:
- "Купить на пожертвования норку? Это даже хуже, чем Mercedes";
- "Какой цинизм, как это далеко от духовности, гуманизма, просто человечности. Совсем уже с ума посходили. И церковь обесценивают своими тупыми, тщеславными поступками";
- "Я еще не определился что меня больше всего раздражает в таком – убийство норок или жлобство";
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