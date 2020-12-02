Митрополита Луцкой Православной церкви Украины Михаила заметили на мероприятиях в экзотическом наряде – шубе из норок. Чтобы ее изготовить, пришлось убить 50 животных.

Меховую накидку митрополит Тимофей Зинкевич надел поверх рясы. Фотографии обнародовали на канале "Лучани" в телеграме 30 ноября.

Важно В Дании зараженные СOVID-19 норки сбежали со звероферм

Во всем мире сейчас становятся на защиту животных и отказываются от использования натурального меха, заменяя его искусственным. Несмотря на это, митрополит ПЦУ решил "показать свои высокие доходы и любовь к кровавому жлобству", как говорится в соцсетях.

Митрополит Луцкий Михаил / Фото из телеграма "Лучани"

Митрополит Луцкий Михаил / Фото из телеграма "Лучани"

В общественной организации UaAmimals говорят, что на изготовление одной такой накидки приходится убивать до 50 норок.



Норка / Getty Images

Люди в комментариях возмущаются таким поступком. Вот, что они пишут: