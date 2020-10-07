В крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу
Врач Белого дома Шон Конли 7 октября заявил, что в организме президента США Дональда Трампа обнаружили антитела к COVID-19. Сам президент говорит, что чувствует себя хорошо.
У Трампа в течение четырех дней нет повышенной температуры. За последние 24 часа симптомов коронавируса у американского президента не было. Об этом говорится в докладной записке Конли, которую обнародовала пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
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Президент сегодня утром сказал: "Я чувствую себя прекрасно!". Его физический осмотр и жизненно важные показатели, в том числе насыщение (крови – 24 канал) кислородом и частота дыхания остаются стабильными, в пределах нормы,
– говорится в сообщении.
Врач также отметил, что Трампу не предоставляли кислородную терапию, когда он был в больнице. Сейчас команда медиков внимательно следит за здоровьем американского президента.
Коронавирус у Трампа: что известно
- Утром 2 октября стало известно о коронавирусе у 74-летнего главы США и его жены Мелании Трамп.
- Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
- Президент постоянно сообщал, что чувствует себя хорошо.
- В целом Трамп довольно пренебрежительно относился к карантинным ограничениям из-за коронавируса.