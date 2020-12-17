Испанская полиция вместе с Интерполом задержала группировку, в которую входили украинцы и россияне. Их подозревают в отмывании денег.

Таким образом злоумышленники планировали взять под контроль ключевые сектора экономики страны, сообщает DW.

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Полиция утверждает, что подозреваемые хотели проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, госслужащих, политиков, бизнесменов и хакеров.

Что известно о группировке

На след злоумышленников правоохранители вышли еще в 2013 году. Группировка к тому же контролировала развлекательные заведения, в частности, рестораны, а также недвижимость на испанском побережье. Члены банды давали крупные взятки.

Кто входил в группировку

Полиция задержала 8 россиян, 2 украинцев, по 1 выходцу из Казахстана и Алжира и 11 испанцев. Во время обысков у банды изъяли 300 тысяч евро наличных, бриллианты и криптовалюту.

Испанская полиция назвала это крупнейшей операцией против "русской мафии", которую проводили за последние 10 лет.

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