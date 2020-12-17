Группа Метинвест завершила крупнейший экологический проект в истории независимой Украины – реконструкцию газоочистных сооружений аглофабрики ММК имени Ильича.

Масштабная экологическая модернизация агломерационной фабрики длилась более семи лет, и сегодня проект завершен. Стоимость реконструкции составила более 160 млн долларов.

До недавнего времени на эту аглофабрику приходилось 80% всех выбросов предприятия и до 40% выбросов пыли в Мариуполе. Но благодаря модернизации теперь ни одна труба аглофабрики не дымит. А уровень выбросов дошел до европейских стандартов. В общем, благодаря проекту реконструкции очистных сооружений аглофабрики, выбросы пыли в Мариуполе сократятся на треть.

Главным поставщиком оборудования и технологий выступила итальянская компания Termokimik Corporation. Генеральный подрядчик проекта – "Метинвест-Инжиниринг".

Этим проектом мы в очередной раз доказали, что умеем держать слово. За последние годы нам выпало немало испытаний, и мы продолжали шаг за шагом модернизировать оборудование аглофабрики, ведь это важно для жителей Мариуполя. Ни кризис, ни коронавирус не помешали нам выполнить реконструкцию в обещанные сроки. Я благодарен всем, кто работал над этой без преувеличения исторической модернизацией все эти годы. Теперь аглофабрика на комбинате имени Ильича не только самая большая в Европе, а еще и самая экологичная и современная,

– отметил Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

Благодаря техническому решению проекта газы проходят сложную двухступенчатую систему очистки.

Руководитель проекта модернизации аглофабрики Андрей Панченко отмечает, что нормативы предусматривали уровень выбросов пыли аглофабрики до 300 мг/куб. м, а системы газоочистки Метинвеста сейчас обеспечивают 15-20 мг/куб. м при установленных украинским законодательством 50 мг/куб. м.

Мы завершаем проект продолжительностью более семи лет – один из важнейших в современной истории предприятия. Аглофабрика действительно остро нуждалась в модернизации, и в группе Метинвест приняли своевременное решение. Снижение экологической нагрузки – одна из приоритетных задач,

– сказал Тарас Шевченко, генеральный директор ММК имени Ильича.

Когда проект выходил на финишную прямую, в мире вспыхнула пандемия коронавируса, а МИД отозвало всех зарубежных специалистов, работавших в Украине, и в начале весны итальянцы вынуждены были срочно уехать из страны. В середине лета вирус немного пошел на спад, и ослабление карантина все-таки позволило поставить точку в модернизации аглофабрики.

Во всем мире сейчас не строят таких масштабных систем газоочистки на аглофабриках. И все для того, чтобы ни одна из пяти труб аглофабрики не затмевала Мариупольское небо.