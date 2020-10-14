Самая большая в истории Второй мировой бомба взорвалась в Польше
В Польше 13 октября во время операции обезвреживания взорвалась авиационная сейсмическая бомба Tallboy времен Второй мировой войны. Tallboy – это самая большая бомба, которая когда-либо падала на территорию страны.
К счастью, бомба взорвалась в воде, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщило BBC.
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Объект можно считать нейтрализованным. Он больше не представляет угрозы судоходному каналу Щецин – Свиноуйсьце,
– сообщили в Министерстве обороны Польши.
С прилегающих к месту операции территорий эвакуировали более 750 человек.
Что известно о Tallboy
- Бомбу нашли специалисты из ВМС на дне водоема неподалеку от города Свиноуйсьце, вблизи границы с Германией.
- Tallboy в Польше обнаружили еще в сентябре 2019 года. Однако ее обезвреживание отложили до 2020 года.
- Tallboy – это крупнейшая сейсмическая атомная бомба. Во время Второй мировой войны ее использовали, чтобы разрушать важные промышленные и военные объекты.
- Конкретную эту бомбу Воздушные силы Великобритании сбросили в 1945 году для потопления немецкого крейсера вблизи Свинемюнде.
- Tallboy весит 5 400 килограммов.