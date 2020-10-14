В Польше 13 октября во время операции обезвреживания взорвалась авиационная сейсмическая бомба Tallboy времен Второй мировой войны. Tallboy – это самая большая бомба, которая когда-либо падала на территорию страны.

К счастью, бомба взорвалась в воде, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщило BBC. Обратите внимание Новое оружие и ракета-монстр: чем КНДР хочет запугать мир Объект можно считать нейтрализованным. Он больше не представляет угрозы судоходному каналу Щецин – Свиноуйсьце,

– сообщили в Министерстве обороны Польши. С прилегающих к месту операции территорий эвакуировали более 750 человек. Что известно о Tallboy Бомбу нашли специалисты из ВМС на дне водоема неподалеку от города Свиноуйсьце, вблизи границы с Германией.

Tallboy в Польше обнаружили еще в сентябре 2019 года. Однако ее обезвреживание отложили до 2020 года.

Tallboy – это крупнейшая сейсмическая атомная бомба. Во время Второй мировой войны ее использовали, чтобы разрушать важные промышленные и военные объекты.

Конкретную эту бомбу Воздушные силы Великобритании сбросили в 1945 году для потопления немецкого крейсера вблизи Свинемюнде.

Tallboy весит 5 400 килограммов. Dziś rozpoczęła się operacja neutralizacji bomby lotniczej #Tallboy - największego niewybuchu znalezionego w . Żołnierze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża będą w najbliższych dniach przygotowywać niebezpieczny obiekt do neutralizacji. pic.twitter.com/kHu9hKFSli — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) October 12, 2020