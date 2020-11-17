Крупное ограбление на миллиард в музее Германии: подозреваемых задержали через год
С момента ограбления в музее ювелирных изделий в Дрездене, что в Германии, прошел год. Полиция сейчас задержала 3 подозреваемых в совершении преступления.
Накануне прошел большой полицейский рейд с участием более 1 500 правоохранителей. Об этом сообщили в Deutsche Welle.
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Они обыскали всего 18 объектов, в том числе:
- 10 квартир,
- гаражи,
- автомобили.
В результате задержали троих человек. Прокуроры подозревают, что они и совершили кражу, однако действовала целая преступная группа. Также их подозревают в 2 поджогах. Все задержанные оказались гражданами Германии.
Музей в Дрездене / Фотто DW
Что известно об ограблении в музее
- Неизвестные обокрали всемирно известную коллекцию драгоценностей "Зеленый свод" на сотни миллионов евро. Инцидент произошел утром 25 ноября 2019 года в Дрездене. Среди похищенных украшений – 9-каратный бриллиант стоимостью 10 – 12 миллионов долларов.
- Утром преступники отключили здание от электричества и попали внутрь через окно, сняв решетку. После ограбления ее вернули на место.
- Несмотря на это, грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения.
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