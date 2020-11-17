С момента ограбления в музее ювелирных изделий в Дрездене, что в Германии, прошел год. Полиция сейчас задержала 3 подозреваемых в совершении преступления.

Накануне прошел большой полицейский рейд с участием более 1 500 правоохранителей. Об этом сообщили в Deutsche Welle.

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Они обыскали всего 18 объектов, в том числе:

10 квартир,

гаражи,

автомобили.

В результате задержали троих человек. Прокуроры подозревают, что они и совершили кражу, однако действовала целая преступная группа. Также их подозревают в 2 поджогах. Все задержанные оказались гражданами Германии.



Музей в Дрездене / Фотто DW

Что известно об ограблении в музее