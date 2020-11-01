Крупный пожар вспыхнул в больнице Стамбула: раздаются взрывы – видео, фото
В больнице медицинского факультета Стамбульского университета 1 ноября произошел крупный пожар. Очевидцы говорят о серии взрывов, которые слышны по всему городу.
Сейчас на месте работают спасатели. Информация о жертвах или раненых уточняется. Об этом сообщает издание Haberler.com.
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Что известно о масштабном пожаре в Стамбуле
- Пожар вспыхнул около 14:50 в кампусе медицинского факультета Капа Стамбульского университета.
- В местной власти говорят, что спасателям удалось взять огонь под контроль. Ликвидация пожара продолжается.
- По предварительным данным, пожар произошел в результате возгорания строительных материалов на крыше здания. Начато расследование.
Пожар в университетской больнице Стамбула: смотрите видео
Место пожара на карте:
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