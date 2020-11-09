Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что согласно международному законодательству, оккупированный Крым является украинской территорией. Также она отметила, что выступает против любой агрессии.

У будущего президента Беларуси будет четко сформирована позиция по оккупации Россией Крыма. Об этом Светлана Тихановская сообщила в комментарии для Укринформа.

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По ее словам, согласно международному праву, аннексирован Крым принадлежит Украине. Как отметила лидер белорусской оппозиции, пока она не может говорить от имени будущего главы страны. По ее словам, это произойдет, когда белорусам удастся побороть режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Я уверена, что у будущего президента и белорусского народа будет какая-то своя принципиальная позиция,

– заявила она.

Лидер оппозиции осудила действия российских боевиков на Донбассе. Она заявила, что выступает против любой агрессии в целом.

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Также Тихановская добавила, что сейчас поддержка Украины для Беларуси является важной и символической.