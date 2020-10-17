В России ужесточили ответственность за призывы к отчуждению территории. Все произошло после того, как состоялось голосование за поправки в Конституцию. Поэтому фраза "Крым– это Украина" будет считаться административным правонарушением, в повторный такой призыв – уголовным.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: В Крыму уничтожают легендарное авиапредприятие "Универсал-Fвиа". Аэродром хотят застроить. В Крыму очень высокие показатели заболеваемости коронавирусом. За сутки 14 октября зафиксировали 171 случай инфицирования по данным властей, подконтрольным Кремлю. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.