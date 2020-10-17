"Крым – это Украина": в России могут посадить за призывы к отчуждению территории
В России ужесточили ответственность за призывы к отчуждению территории. Все произошло после того, как состоялось голосование за поправки в Конституцию. Поэтому фраза "Крым– это Украина" будет считаться административным правонарушением, в повторный такой призыв – уголовным.
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
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В Крыму уничтожают легендарное авиапредприятие "Универсал-Fвиа". Аэродром хотят застроить.
В Крыму очень высокие показатели заболеваемости коронавирусом. За сутки 14 октября зафиксировали 171 случай инфицирования по данным властей, подконтрольным Кремлю.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.