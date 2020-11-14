В России убеждены, что Крым будет частью нового шелкового пути. Якобы Китай привлечет оккупированный полуостров к своему масштабному проекту "Один пояс, один путь". Это означает, что новый торговый Маршут из Азии в ЕС пройдет именно через Крым. И якобы вскоре на остров потекут китайские инвестиции. Но так ли это – смотрите в программе.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы". Также в выпуске: СБУ задержала полковника в отставке: как украинский полковник "работал на ФСБ". Никарагуа открыла представительство в Крыму. Как на это отреагировал министр иностранных дел Николай Кулеба. В Раздольном политический скандал: почему единоросс "съедает" единоросса. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.