"Крым – наш, Сибирь – ваш": как Путин не пустил китайские деньги на полуостров
В России убеждены, что Крым будет частью нового шелкового пути. Якобы Китай привлечет оккупированный полуостров к своему масштабному проекту "Один пояс, один путь". Это означает, что новый торговый Маршут из Азии в ЕС пройдет именно через Крым. И якобы вскоре на остров потекут китайские инвестиции. Но так ли это – смотрите в программе.
Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
Также в выпуске:
СБУ задержала полковника в отставке: как украинский полковник "работал на ФСБ".
Никарагуа открыла представительство в Крыму. Как на это отреагировал министр иностранных дел Николай Кулеба.
В Раздольном политический скандал: почему единоросс "съедает" единоросса.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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