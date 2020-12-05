20-метровый флаг Украины и тысячи патриотических открыток запустили в оккупированный Крым: фото
В сторону оккупированного Крыма 4 декабря запустили 20-метровый флаг Украины. Сделали это волонтеры из Краматорска Донецкой области, Киева, а также и Херсонской и Запорожской областей. Акцию посвятили Дню Вооруженных сил Украины, который традиционно отмечают 6 декабря.
Что известно о флаге
Флаг имеет размеры 20 метров на 6 метров. Сшила его волонтер из Краматорска – Оксана Муравьева. А деньги на пошив присылали люди со всей Украины, в частности, с оккупированных территорий. Об этом сообщает "Громадське".
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Вместе с флагом на полуостров отправили 10 тысяч листовок с надписями: "С Днем Вооруженных сил Украины!", "Украина – единая", "Там, где мы, там – Украина" и другие.
Кроме флага, волонтеры в Крым также отправили воздухом тысячи проукраинских листовок / Фото издания "Радио Свобода"
Добавим, что эта акция является не единственной. В воскресенье, 6 декабря, волонтеры планируют запустить еще один флаг на оккупированный Донецк, а во вторник, 8 числа – на неподконтрольный Киеву Луганск.
Детали волонтерской акции с флагом
Волонтеры днем прибыли на контрольный пункт "Чонгар", что на админгранице Крыма и Херсонской области. Об этом сообщает ресурс "Крым. Реалии".
По словам активистов, своей акцией они хотели поддержать жителей оккупированного Крыма. Также волонтеры напомнили о утреннем обыске со стороны российских силовиков в доме крымскотатарского активиста Казима Аметова.
Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях. Людям, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не на оккупированной,
– отметил волонтер из Краматорска Влад Борода.
Свою акцию волонтеры посвятили Дню ВСУ / Фото издания "Радио Свобода"
Предыдущие акции в этом году с флагами на админгранице с Крымом
- 1 августа на "Чонгаре" десятки байкеров передали херсонским пограничникам украинский флаг в рамках ежегодного всеукраинского "мотопробега Единства".
- 25 августа волонтеры из Славянска запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в направлении оккупированного Крыма.
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Коротко об обысках в доме Казима Аметова
- Он является 63-летним крымскотатарским активистом из Судака. Оккупанты его обвиняют в причастности к "делу Веджие Кашка".
- Утром 4 декабря в его доме прошел обыск. По предварительной информации, там "проводили следственные мероприятия".
- Активист крымскотатарского движения Нариман Джелял сообщил, что следственные действия связаны с его сыном Гулливером. Тот, по словам силовиков, якобы находится в составе "незаконных вооруженных формирований".
- Позже Аметов сам рассказал подробности того, как проходил обыск в его доме. Как отметил он, силовики ворвались примерно в 6 утра и начали шуметь. Говорили, что пришли к его сыну, ибо тот находится в батальоне Номана Челебиджихана.
- Этот батальон является добровольческим крымскотатарским вооруженным формированиям. Его создание началось в начале 2016 года во время блокады на административной границе с оккупированным Крымом.
- Подконтрольная Киеву прокуратура Крыма и крымская Нацполиция открыли уголовное производство по факту утреннего обыска российских силовиков в доме Аметова.
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