В сторону оккупированного Крыма 4 декабря запустили 20-метровый флаг Украины. Сделали это волонтеры из Краматорска Донецкой области, Киева, а также и Херсонской и Запорожской областей. Акцию посвятили Дню Вооруженных сил Украины, который традиционно отмечают 6 декабря.

Что известно о флаге

Флаг имеет размеры 20 метров на 6 метров. Сшила его волонтер из Краматорска – Оксана Муравьева. А деньги на пошив присылали люди со всей Украины, в частности, с оккупированных территорий. Об этом сообщает "Громадське".

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Вместе с флагом на полуостров отправили 10 тысяч листовок с надписями: "С Днем Вооруженных сил Украины!", "Украина – единая", "Там, где мы, там – Украина" и другие.



Кроме флага, волонтеры в Крым также отправили воздухом тысячи проукраинских листовок / Фото издания "Радио Свобода"

Добавим, что эта акция является не единственной. В воскресенье, 6 декабря, волонтеры планируют запустить еще один флаг на оккупированный Донецк, а во вторник, 8 числа – на неподконтрольный Киеву Луганск.

Детали волонтерской акции с флагом

Волонтеры днем прибыли на контрольный пункт "Чонгар", что на админгранице Крыма и Херсонской области. Об этом сообщает ресурс "Крым. Реалии" .

По словам активистов, своей акцией они хотели поддержать жителей оккупированного Крыма. Также волонтеры напомнили о утреннем обыске со стороны российских силовиков в доме крымскотатарского активиста Казима Аметова.

Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях. Людям, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не на оккупированной,

– отметил волонтер из Краматорска Влад Борода.



Свою акцию волонтеры посвятили Дню ВСУ / Фото издания "Радио Свобода"

Предыдущие акции в этом году с флагами на админгранице с Крымом

1 августа на "Чонгаре" десятки байкеров передали херсонским пограничникам украинский флаг в рамках ежегодного всеукраинского "мотопробега Единства".

25 августа волонтеры из Славянска запустили на надувных шарах 25-метровый украинский флаг в направлении оккупированного Крыма.

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Коротко об обысках в доме Казима Аметова