Крымская пустыня: появились шокирующие фото высохшего водохранилища на полуострове
Власть оккупированного Крыма уже не скрывает того факта, что ситуация с водоснабжением на полуострове – крайне критическая. В сети местные жители делятся фотографиями с подтверждением.
Фото высохшего Аянского водохранилища крымчанка опубликовала на своей странице в твиттере. Оттуда "пил" весь Симферополь.
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На фото видно пересохший водоем. Вся земля потрескалась от недостатка влаги. Раньше на этом месте было глубокое водохранилище – сейчас едва виднеется небольшое озерцо.
Даже не представляю, что мы переживем перед возвращением в Украину,
– говорится в подписи к фото крымчанки.
Аянское водохранилище сейчас / Фото с твиттера RoksolanaToday
Критическая ситуация с водой в Крыму / Фото с твиттера RoksolanaToday
Почему в Крыму возникла проблема с водой
- До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде. Водоснабжение осуществлялось через Северо-Крымский канал, которое прекратилось после оккупации полуострова Россией
- В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Эксперты прогнозируют на полуострове экологическую катастрофу.
- В то же время в Украине кризис с водой в оккупированном Крыму связывают с неправильным распределением водных ресурсов. Россия начала направлять водные ресурсы на военные базы, обслуживание военного персонала, поэтому гражданскому населению воды стало не хватать.
- Например, в аянском водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, запасов осталось примерно на неделю. Такая же критическая ситуация в курортных Ялте, Алуште, Евпатории.
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