Власть оккупированного Крыма уже не скрывает того факта, что ситуация с водоснабжением на полуострове – крайне критическая. В сети местные жители делятся фотографиями с подтверждением.

Фото высохшего Аянского водохранилища крымчанка опубликовала на своей странице в твиттере. Оттуда "пил" весь Симферополь.

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На фото видно пересохший водоем. Вся земля потрескалась от недостатка влаги. Раньше на этом месте было глубокое водохранилище – сейчас едва виднеется небольшое озерцо.

Даже не представляю, что мы переживем перед возвращением в Украину,

– говорится в подписи к фото крымчанки.



Аянское водохранилище сейчас / Фото с твиттера​ RoksolanaToday



Критическая ситуация с водой в Крыму / Фото с твиттера RoksolanaToday

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

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